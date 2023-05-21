Сначала 2023 года преступность в Марий Эл выросла на 2,7%

С января по апрель правоохранители республики выявили 903 преступника. Фото: Александр ГЛУЗ

С января по апрель 2023 года в Марий Эл было зарегистрировано 2 739 преступлений. Это на 2,7% больше по сравнению первым кварталом 2022-го, сообщает прокуратура республики. Но при этом зафиксировано снижение числа убийств – на 38,9%, фактов умышленного причинения вреда здоровью – на 26,3%, краж – на 9,9%, грабежей – на 38,5%, разбоев – на 50%.

- Снижение уровня зарегистрированных преступлений отмечено в Волжске, Горномарийском, Звениговском, Килемарском, Куженерском, Моркинском, Новоторъяльском, Оршанском, Параньгинском, Советскоми Юринском районах, - гласят данные прокуратуры Марий Эл.

Всего же правоохранители республики выявили 903 преступника – 743 мужчин и 160 женщин.

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