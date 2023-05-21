В Марий Эл после столкновения с легковушкой перевернулся пассажирский автобус

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

Утром 21 мая в Звениговском районе на пятом километре дороги «Подъезд к селу Кокшайск» произошло столкновение автомобиля Toyota и пассажирского автобуса Peugeot. Последний от удара влетел с дороги в кювет, где перевернулся.

- Есть пострадавшие, - кратко сообщили в ГИБДД Марий Эл

Госавтоинспекторы сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

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