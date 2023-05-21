В Казани мужчина сбежал из трудового рабства при помощи продавщицы магазина

Активисты движение «Альтернатива» надеются, что правоохранители найдут тех, кто держал мужчину в рабстве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На протяжении нескольких лет Валерий из Оренбургской области проживал в Нижнем Новгороде. Там на вокзале некие люди наняли его для торговли мобильными телефонами. Мужчина продавал товар около торговых центров и вдоль дорог, наниматели возили его из города в город. Так, Валерий, например, побывал в Чебоксарах и Владимире. Он очень быстро понял, что ему в итоге ничего платить не будут, он попал в трудовое рабство.

Несмотря на то, что мужчина торговал телефонами, своего у него не было и он не мог связаться с родственниками, да и документов тоже не имелось. Наниматели плотно обложили Валерия. Чтобы он не убежал, ему угрожали связями в полиции и даже били.

Когда мужчину повезли торговать в Пермь он все же твердо решил, что пора бежать куда глаза глядят. Будучи проездом в Казани Валерий попытался это сделать, но наниматели поймали его и избили. После этого мужчина попросил сходить в магазин. Там он попросил продавщицу о помощи. Женщина нажала «тревожную кнопку». К магазину тут же подъехали правоохранители. Увидев их, наниматели Валерия быстро сбежали, теперь их ищут.

- Мы очень надеемся, что сотрудники правоохранительных органов смогут найти виновных, и они понесут справедливое наказание. А Валерий сможет забыть этот страшный опыт в своей жизни и у него все будет хорошо, - сообщает движение «Альтернатива», сотрудники которого взяли мужчину под свое крыло.

Самому же Валерию казанские волонтеры организовали возвращение домой.

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