В Набережных Челнах на фестивале легкой промышленности Татарстана выставили гигантский валенок

На фестивале проходит выставка-продажа продукции местных производителей. Фото: nabchelny.ru

В это воскресенье, 21 мая, в Набережных Челнах начал свою работу второй фестиваль легкой промышленности Татарстана. Мероприятие проводится в парке «Гренада». Среди стендов выделяется стенд Кукморского валяльно-войлочного комбината, на нем представлен гигантский валенок.

Отметим, что на фестивале запланирована не только выставка-продажа товаров легкой промышленности от местных производителей, но и показ мод от дизайнеров и швейных предприятий Татарстана.

- Такие мероприятия крайне необходимы сейчас, во время санкционного давления на нашу страну. Мы должны поддерживать нашего производителя, - сказал на открытии фестиваля руководитель Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов.

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