Патриарх всея Руси Кирилл: «Опыт Татарстана имеет большое значение для всех»

По словам Патриарха, Россия - страна, которая не знает религиозных войн. Фото: tatmitropolia.ru

В Казани после встречи с главой Татарстана Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался об опыте республики в развитии традиции мирного сосуществования религий.

- Россия - страна, которая не знает религиозных войн. Вклад Татарстана в эту традицию мирного сосуществования двух религий — православия и ислама, очень значительный. Этот опыт имеет большое значение для всех других регионов, - сказал Патриарх всея Руси Кирилл. - Даже самые злонамеренные силы неспособны разрушить наше единство, подлинное братство, которое сегодня имеет очень большое значение, когда Россия, отстаивая традиционные ценности, противостоит множеству стран. Потому что мы отстаиваем традиционную мораль, мы отстаиваем достоинство мужчины и женщины, мы отстаиваем святость брака - всего того, что сейчас не просто ставится под сомнение в других странах, но низвергается.

Напомним, что Владыко также подарил Казанскому собору Божией матери Евангелие, украшенное золотом.

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