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НовостиОбщество21 мая 2023 12:35

В Татарстане за минувшие сутки выявили 27 новых случаев коронавируса

Примечательно, что за указанный период от инфекции излечились столько же людей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Госпитализация понадобилась всего пяти зараженным.

Госпитализация понадобилась всего пяти зараженным.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие отчетные сутки в Татарстане было выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. В пяти из них заболевшим понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Интересно, что также по его информации, в республике за эти 24 часа от коронавируса выздоровело столько же людей, сколько и заразилось – 27.

Всего в Татарстане инфекция была обнаружена у 205 608 людей, 203 088 из которых смогли излечиться, а 2 010, к сожалению, скончались в результате болезни.

Напомним, что после окончания пандемии в республике сняты ограничительные меры, теперь они, как, например, ношение маски в медицинских учреждениях, имеют лишь статус рекомендаций.

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