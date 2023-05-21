В Татарстане за минувшие сутки выявили 27 новых случаев коронавируса

Госпитализация понадобилась всего пяти зараженным. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие отчетные сутки в Татарстане было выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. В пяти из них заболевшим понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Интересно, что также по его информации, в республике за эти 24 часа от коронавируса выздоровело столько же людей, сколько и заразилось – 27.

Всего в Татарстане инфекция была обнаружена у 205 608 людей, 203 088 из которых смогли излечиться, а 2 010, к сожалению, скончались в результате болезни.

Напомним, что после окончания пандемии в республике сняты ограничительные меры, теперь они, как, например, ношение маски в медицинских учреждениях, имеют лишь статус рекомендаций.

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