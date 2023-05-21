В Чебоксарах тонированная «Тойота Камри» на скорости сбила детей на пешеходном переходе

С места происшествия. Фото: МВД Чувашии

Вечером 19 мая в Чебоксарах около дома 8/2 на бульваре Солнечный автомобиль на скорости влетел в группу людей. За рулем наглухо затонированной «Тойота Камри» находился местный 33-летний безработный.

Он сбил восьмилетнюю и 13-летнюю девочек из Цивильска, когда те переходили дорогу с взрослыми родственниками по «зебре». Удар был такой силы, что детей откинуло в сторону на несколько метров. С различными травмами их срочно увезли в больницу. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Они установили, что водитель иномарки в момент совершения ДТП был трезв, для более детального анализа он был отправлен к медикам. Его же автомобиль имел превышение по тонировке. Был составлен протокол и, как оказалось, уже не первый за подобное правонарушение.

- Водитель более 10 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе неоднократно за превышение скорости и тонировку, - сообщает МВД Чувашии.

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