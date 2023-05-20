В Татарстане ремонт стационарных медучреждений выполнен на 45%

С начала года на капремонт и строительство медицинских учреждений в Татарстане выделено порядка двух миллиардов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ремонт стационарных медучреждений в Татарстане выполнен уже на 45%. В данный момент работы идут на 26 объектах, причем, один уже завершен. Речь идет о казанской инфекционной больнице. Информацию озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

С начала текущего года на капитальный ремонт и строительство медицинских учреждений в Татарстане выделено порядка двух миллиардов рублей. Деньги направлены на строительство новых ФАПов, зданий поликлиник и ремонт больниц.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на ремонт 7 больниц направят 222 млн рублей.

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