В Татарстане подорожал дизель и подешевел бензин премиум-марок

Дизельное топливо стало дороже на 0,04% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане подешевело топливо премиум-марок, а вот цена дизеля выросла. Данные приводит Татарстанстат за минувшую неделю.

Бензин премиум-марок АИ-98 и выше стал дешевле на 0,03%, теперь он в среднем стоит 60,99 рубля за литр. Дизельное топливо стало дороже на 0,04% — литр теперь в среднем стоит 54,65 рубля.

А вот бензин АИ-92 и АИ-95 в цене остались стабильны. Как и на прошлой неделе, литр топлива стоит 46 рублей и 49,68 рубля соответственно.

Отмечается, что с начала 2023 года 92-й и 95-й бензины подорожали на 0,07% и 0,15% соответственно. Дизель стал дороже на 0,53%. Не изменилась в цене за отчетный период только стоимость бензина премиум-марок.

Ранее бензин дорожал две недели подряд.

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