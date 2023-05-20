Казанский завод «Элекон» попал в санкционный список Канады

Основная продукция завода — соединители. Фото: пресс-служба "Элекон"

Канада расширила санкции против России, теперь они касаются еще 70 физических и юридических лиц. В список попал и казанский завод «Элекон».

Производство находится в Ново-Савиновском районе Казани. Основная продукция завода — соединители. Ее экспорт ведется в десятки стран мира. До этого компания уже была под санкциями Евросоюза и США.

Помимо прочего, санкции введены против губернатора Московской области Андрея Воробьева, уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, руководителя «Росатома» Алексея Лихачева и ряда других лиц.

Ранее мы сообщали, что Минниханов присвоил двум заводам Татарстана звание «Предприятие трудовой доблести».

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