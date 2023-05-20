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НовостиЭкономика20 мая 2023 8:00

Fesco планирует построить в Казани логистический комплекс для грузов в Иран

Он может стать одним из логистических хабов
Адам САГАЛ
Fesco намерена построить мультимодальный логистический комплекс в Казани

Fesco намерена построить мультимодальный логистический комплекс в Казани

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная группа Fesco намерена построить мультимодальный логистический комплекс в Казани для консолидации грузов на пути в Иран.

«Планируется начать возведение мультимодального логистического комплекса в Казани, который может стать одним из возможных логистических хабов для консолидации грузов на пути в Иран», - сообщили в компании.

В прошлом году группа Fesco закупила шесть строящихся судов, два из которых уже вышли на морские линии.

Ранее мы сообщали, что Россия и Иран подписали меморандум в сфере туризма на KazanForum 2023

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