Fesco планирует построить в Казани логистический комплекс для грузов в Иран

Fesco намерена построить мультимодальный логистический комплекс в Казани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная группа Fesco намерена построить мультимодальный логистический комплекс в Казани для консолидации грузов на пути в Иран.

«Планируется начать возведение мультимодального логистического комплекса в Казани, который может стать одним из возможных логистических хабов для консолидации грузов на пути в Иран», - сообщили в компании.

В прошлом году группа Fesco закупила шесть строящихся судов, два из которых уже вышли на морские линии.

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