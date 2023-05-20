Fesco планирует построить в Казани логистический комплекс для грузов в Иран

Fesco намерена построить мультимодальный логистический комплекс в Казани
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Транспортная группа Fesco намерена построить мультимодальный логистический комплекс в Казани для консолидации грузов на пути в Иран.
«Планируется начать возведение мультимодального логистического комплекса в Казани, который может стать одним из возможных логистических хабов для консолидации грузов на пути в Иран», - сообщили в компании.
В прошлом году группа Fesco закупила шесть строящихся судов, два из которых уже вышли на морские линии.
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