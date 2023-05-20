Депутат Абдулхаким Гаджиев предложил начать сотрудничество между Дагестаном и КВЗ

Депутат предложил использовать вертолеты на туристических локациях. Фото: пресс-служба КВЗ

В Казани 19 мая депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев посетил Казанский вертолетный завод. Первый заместитель исполнительного директора предприятия Николай Гордеев провел для него экскурсию.

Во время своего визита на предприятие депутат обсудил возможности сотрудничества между Дагестаном и Казанским вертолетным заводом (КВЗ), в том числе использование вертолетов на туристических локациях. От Абдулхакима Гаджиева прозвучало предложение установить лизинг вертолетов Ansat Aurus, который является наиболее подходящей моделью для туристических вертолетных прогулок, пишет «Дагестанская правда».

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