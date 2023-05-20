В Татарстане с начала 2023 года инфляция составила 1,8%

Продовольственные товары за год выросли в цене на 5,73% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане с начала 2023 года инфляция достигла 1,8%. Такую информацию приводит Татарстанстат.

Как уточняют аналитики, в этом году индекс потребительских цен вырос на 6,09% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продовольственные товары за год выросли в цене на 5,73%.

В Национальном банке уточняют, что в Татарстане годовая инфляция за апрель текущего года снизилась до 1,08%. Месяцем ранее показатель был равен 1,91%.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в апреле подорожали огурцы и бананы.

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