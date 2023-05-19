Россия и Иран подписали меморандум в сфере туризма на KazanForum 2023

В церемонии подписания приняли участие заместители глав ведомств Дмитрий Вахруков и господин Шалбофиян. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В эту пятницу, 19 мая, на полях международного экономического форума KazanForum 2023, который проходит в столице Татарстана, Минэкономразвития России и Министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заключили меморандум о взаимопонимании в сфере туризма. В церемонии подписания приняли участие заместители глав ведомств Дмитрий Вахруков и господин Шалбофиян.

- Мы долго и системно готовились к подписанию этого меморандума, согласовали все детали. На мой взгляд сегодня сделан еще один шаг в сторону стратегического партнерства между странами в такой важной растущей отрасли, как туризм. Удалось сегодня с коллегой обсудить ключевые вопросы, наметить дальнейшие планы. Уверен, что туристический поток будет только увеличиваться, - заявил замглавы Минэкономразвития России.

Уже этим летом для туристов запустят групповые безвизовые поездки. Для этого страны обменялись списками уполномоченных туристических операторов. Кроме того, к концу июня планируют запуск электронных виз, а в июле - их выдача. Иран входит в список приоритетных стран, которым такая виза доступна по решению правительства России, подчеркнул Дмитрий Вахруков.

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