Само преступление произошло рядом с одним из домов на улице Чуйкова 18 мая Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полиция Казани задержала мужчину, подозреваемого в краже велосипеда, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. 45-летний мужчина, который ранее уже был судим, признал свою вину.

Само преступление произошло рядом с одним из домов на улице Чуйкова 18 мая. Именно там женщина оставила своего «железного коня», который благополучно исчез. Она обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого обнаружили довольно быстро. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Продолжается расследование.

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