17 мая ей поступил звонок от неизвестной женщины, а затем трубку взял мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

Пенсионерка из Казани смогла противостать мошенникам и уберечь свои деньги, просто вовремя прервав разговор со злоумышленниками. Об этой истории со счастливым концом рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани. Как сообщили в ведомстве, бдительная женщина смогла распознать аферистов.

17 мая ей поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась ее родственницей и рассказала, что стали участницей ДТП и теперь ей нужны деньги, чтобы на нее не завели уголовное дело. Затем трубку взял мужчина, который представился сотрудником полиции. Он попытался убедить женщину передать 100 тысяч рублей. К счастью, она не поверила преступникам и положила трубку, а затем обратилась в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

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