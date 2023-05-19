19 мая из Марий Эл в зону СВО отправили 50 тонн с гуманитарной помощью

ФОТО: Скришот с видео главы Марий Эл

В пятницу, 19 мая, из Марий Эл в зону проведения специальной военной операции отправились пять машин с гуманитарной помощью военнослужащим, которые отважно стоят на защите интересов и безопасности России. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал утром глава республики Юрий Зайцев.

«Собрали все по заявкам, которые поступают напрямую от наших бойцов и командиров», - пишет Зайцев.

Парни, как обычно, получат все самое необходимое, что им требуется. Это и тактическая одежда, и кроссовки, и лекарства, и различное продовольствие. Кроме того, бойцам в пользование передадут четыре автомобиля и два прицепа, а также инструменты.

Груз дополнили трогательные письма поддержки от ребят — учащихся местных школ, а также посылки от родных. «Маршруты проработали таким образом, чтобы была возможность добраться до каждого и передать все прямо в руки», — пишет глава республики.

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