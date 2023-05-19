В Татарстане минимальный потребительский бюджет вырос на 663 рубля

Сумма определяется один раз в квартал Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане увеличен минимальный потребительский бюджет. Он вырос на 663 рубля до 21 805 рублей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость товаров и услуг, которые обеспечивают удовлетворение основных потребностей человека. По сути, это цена минимальной потребительской корзины. Сумма определяется один раз в квартал.

Ранее мы сообщали, что Татарстан занял 21 место по динамике зарплат среди регионов России.

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