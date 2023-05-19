В аэропорту Казани стартовала трансляция фотографий проекта «Жены героев»

Фотопроект «Жена героя» родился в Самарской области. Фото: МИнкультуры РТ

В аэропорту Казани началась трансляция фотографий проекта «Жены героев». Здесь представлены портреты нескольких десятков женщин, мужья которых защищают Родину в зоне спецоперации. А на информационных экранах авиарейсов демонстрируются строки из их писем.

Как сообщает Минкультуры Татарстана, с момента старта проект галерея портретов увеличилась в два раза, а число участниц — до сотни.

Участницы проекта активно помогают мужьям - плетут маскировочные сети, шьют спецодежду.

Фотопроект «Жена героя» родился в Самарской области. Его автором стала Екатерина Колотовкина — жена генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина.

Ранее мы сообщали, что из Казани в Барнаул прямые авиарейсы стартуют 29 мая.

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