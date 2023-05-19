Из Набережных Челнов начнутся поставки бытовой техники в Узбекистан

Из Набережных Челнов в Узбекистан будцт поставляться холодильники, стиральные машины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Набережных Челнов в Узбекистан будет поставляться бытовая техника – холодильники, стиральные машины, морозильные камеры. Соответствующее соглашение подписано между компаниями «Хайер Электрикал Эпплаенсис Рус» и GOODZONE TRADING на площадке XIV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

Масштабное мероприятие проходит сегодня, 19 мая, в Казани. Участие в нем принимает и делегация из Набережных Челнов во главе с мэром города Наилем Магдеевым.

Ранее мы сообщали, что на новом заводе китайской компании «Хайер» в Челнах создадут более 800 рабочих мест.

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