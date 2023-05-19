Банк «Открытие» аккредитовал новые объекты жилищного строительства в Татарстане

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке республики. В апреле в рамках своих ипотечных программ были аккредитованы три жилых комплекса, строящихся в Казани.

Аккредитацию получили ЖК «Нокса парк» от группы компаний «Пик», ЖК «Квартал Сюита» от компании «Эталон» и ЖК «Новые горки» от «ЖБИ № 3».

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.