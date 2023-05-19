В парке Казани оркестр исполнит произведения Queen, AC/DC, Nirvana, Rammstein и Kiss

Бесплатный концерт пройдет 20 мая. Фото: Дирекция парков и скверов Казани

В эту субботу, 20 мая, эстрадный оркестр Aurora выступить в казанском парке им.Урицкого с новой программой. На открытой сцене музыканты исполнят произведения Queen, AC/DC, Nirvana, Rammstein и Kiss.

- Вход на концерт бесплатный. Начало в 14.00, - сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Напомним, что жителей и гостей столицы Татарстана в этот летний сезон общественные пространства подготовили обширную развлекательную программу. Она стартует уже в эту пятницу, 19 мая, в Горкинско-Ометьевском лесу. Там на сцене в 18.00 выступит группа «нееет, ты что» из Дагестана.

Единственное, что в этом году в парке «Черное озеро» не будут проходит шумные мероприятия. По просьбам жителей близлежащих домов вместо этого, запланировано проведение более тихих лекториев.

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