В России с начала года предотвращено 6,5 миллиона кибератак

Количество кибератак в стране увеличилось, заявили эксперты фестиваля Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В пятницу, 19 мая, на площадке фестиваля по кибербезопасности Positive Hack Days состоялось обсуждение темы «Точка бифуркации. В пике или на пике». Спикерами стали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, вице-президент социальной сети ВКонтакте, директор по информационной безопасности Алексей Волков, заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) страны Виталий Лютиков.

Количество кибератак в стране увеличилось. По словам Алексея Волкова, в этом году их было предотвращено 6,5 миллиона. Эксперт задался вопросом, почему эти атаки не были обнаружены заранее и предотвращены. По его мнению, нужно честно, открыто и прямо докладывать руководству о происходящем, не бояться брать на себя ответственность.

Если мы на войне, то рассказывать, что все хорошо - неправильно, эту войну так мы не выиграем. Нужно признавать, где мы недостаточны сильны, - заявил Максут Шадаев.

Как отметил Виталий Лютиков, руководитель организации должен знать о проблеме. Если произошел локальный взлом, то не стоит об этом сообщать всем. Если же это коснулось репутации, принесло ущерб, то нужно объясниться. На площадках правительства вполне честно оценивается текущая ситуация - никто не врет, что там все хорошо, заключил заместитель директора ФСТЭК.

Организатором фестиваля выступает компания из Татарстана Innostage –разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности.

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