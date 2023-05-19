В Челнах участок проспекта Вахитова будет перекрыт из-за ремонта подземки

Речь идет об участке около остановки «Глобус» со стороны первого комплекса Фото: Иван ВИСЛОВ

В Набережных Челнах 19 мая будет перекрыта часть дороги на проспекте Вахитова. Речь идет об участке около остановки «Глобус» со стороны первого комплекса.

На другой стороне проспекта будет организовано реверсивное движение. Меры приняты в связи с проведением капитального ремонта подземного пешеходного перехода. Для пешеходов здесь установлен временный светофор и организован наземный переход.

Ранее мы сообщали, что в Казани до конца года будет перекрыта дорога из-за реставрации здания.

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