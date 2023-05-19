В Челнах 27 молодых семей получили ключи от новых квартир

С радостным событием новоселов поздравил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

В Набережных Челнах 27 молодых семей получили ключи от новых квартир. Заселение прошло в доме 63/2/10. С радостным событием новоселов поздравил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев.

Среди счастливых обладателей ключей была и 2000 семья, которая получила квартиру в рамках реализации закона «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий». Всего на учете сейчас находятся 163 молодые семьи Набережных Челнов.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане не распродано 74% квартир в новостройках.

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