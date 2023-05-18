В столице Татарстана с начала года в ДТП пострадали 39 детей

В столице Татарстана с начала года произошло 34 ДТП с участием детей Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице Татарстана с начала года произошло 34 ДТП с участием детей, рассказали в мэрии Казани. Всего в авариях пострадали 39 детей. 20% происшествий случились из-за неосторожности маленьких пешеходов, которые переходили дорогу в неположенных местах. Большая же часть аварий произошла из-за того, что водители не предоставляли пешеходам преимущество при движении или не соблюдали дистанцию.

Для профилактики подобных случаев с 22 мая по 4 июня в Казани будут проводиться рейды от ГИБДД, а также мероприятия «Внимание — дети». Тем не менее, в ведомстве также отмечают, что и сами пешеходы должны быть внимательными и переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, а также соблюдать другие правила безопасности.

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