37-летняя женщина давно хотела стать мамой, но у нее не выходило. Фото: Пресс-служба НЦРМБ

В больнице Нижнекамска врачи удалили у женщины опухоль размером с футбольный мяч. Как рассказали в пресс-службе Нижнекамской центральной многопрофильной больницы, сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

Ранее она обратилась в больницу с острой болью. 37-летняя женщина давно хотела стать мамой, но у нее не выходило. Мешала миома матки, которая в последние полгода начала расти. Как отметили медики, на момент операции опухоль достигла огромных размеров.

Операция длилась 45 минут. Теперь ее ждет реабилитация.

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