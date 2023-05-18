Участниками смены станут порядка 200 детей Фото: Артем КИЛЬКИН

В августе в Татарстане откроют первый международный лагерь. Смена будет проходить в Иннополисе. Ее участниками станут порядка 200 детей из стран Организации исламского сотрудничества, Татарстана и других городов России.

Участники будут поделены на отряды по 20 человек. Для них подготовят обширную программу с культурными и развлекательными мероприятиями. Кроме того, для участников будут проводить экскурсии по историческим местам Татарстана.

Чтобы принять участие в смене, нужно пройти регистрацию на сайте будьвдвижении.рф. В будущем участниками смен в лагере будут становиться ребята с активной позицией.

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