Большинство жителей ПФО готовы тратить на посещение музеев от 1 до 5 тысяч рублей в год

Фото: Мария ЛЕНЦ

Менее четверти жителей Приволжского Федерального округа постоянно ходят в музеи. Больше всего нашим соотечественникам нравятся исторические и краеведческие. При этом респонденты не готовы выделять из своего бюджета значительные средства на посещения музейных экспозиций. Таковы результаты опроса*, проведенного банками банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Ночи музеев 20 мая.

79% опрошенных в ПФО положительно относятся к музеям (41% определенно да, 38% скорее да). Выше всего этот показатель в Южном федеральном округе (86%) и на Дальнем Востоке (82%), ниже всего в Сибири (75%), а также в Москве и Московской области (76%). Почти каждый пятый респондент (19%) равнодушен к музеям. Только 1% относится к ним отрицательно.

Треть опрошенных жителей округа посещали музеи в этом году: из них 3% буквально на днях, 8% за последний месяц (это меньше показателей в среднем по России на 5 позиций), 18% - в прошлые месяцы 2023 года. 27% последний раз были в музее в прошлом году. При этом 35% сообщили, что делали это очень давно, несколько лет назад. 9% затруднились вспомнить, когда последний раз ходили в музей.

19% опрошенных сообщили, что посещают музеи достаточно часто, несколько раз в год. Тут предсказуемо лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область (47%), а также Москва и Московская область (38%). Для сравнения, на Дальнем Востоке, в Сибири и Южном федеральном округе так ответили по 18% респондентов, а на Северном Кавказе - 10%.

Не чаще, чем раз в год, в музеи ходят 33% жителей Приволжья. Еще 35% делают это раз в несколько лет. 13% сообщили, что в принципе не посещают музеев (в Сибири и на Северном Кавказе по 17%, на Дальнем Востоке 6%).

Больше всего респондентам из всех округов нравятся (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) исторические и краеведческие музеи (в Приволжье - 57%), музеи науки и техники (45%), а также музеи изобразительного искусства (35%). Чуть меньше 20% в регионе посещает сайты знаменитых музеев (Лувра, Эрмитажа и других). 18% нравятся кунсткамеры, 23% - музеи знаменитых людей, 17% - театральные музеи. Никакие музеи не по душе 11% опрошенных.

30% респондентов из Приволжья готовы тратить на музейные экспозиции не более 1000 рублей в год. Еще 33% - до 3 тысяч рублей в год. 16% согласны отдавать музеям 3-5 тысяч рублей в год, 7% - 5-10 тысяч рублей, 2% - 10-20 тысяч и 1% - свыше 20 тысяч рублей в год. При этом каждый десятый не готов тратить на посещение музеев ни копейки: для них Ночь музеев, когда их посещение бесплатно, особенно привлекательна.

*Опрос проведен 5-11 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.