С начала года жители Набережных Челнов перевели мошенникам 240 млн рублей

За совершение дистанционных мошенничеств в суд направлены уголовные дела в отношении 118 задержанных лиц Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2023 года жители Набережных Челнов перевели дистанционным мошенникам 240 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом, количество преступлений выросло на 50%. Об этом на пресс-конференции рассказал представитель УВД города Ильдар Ахметшин.

В большинстве случаев злоумышленники представляются жертве сотрудниками банка. В последствии потерпевший называет мошенникам секретные данные карты. Полицейские советуют прерывать разговор, как только незнакомцы попросят назвать данные карты.

На сегодняшний день за совершение дистанционных мошенничеств в суд направлены уголовные дела в отношении 118 задержанных лиц по 205 случаям.

Ранее мы сообщали, что специалист Минэкономики Татарстана и врач клиники перевели мошенникам 5 миллионов рублей.

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