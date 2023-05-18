Власти Набережных Челнов объяснили новые строчки в квитанциях за ЖКУ

С вопросами по сумме, указанной в платежке, горожане могут обратиться в свою УК или в Исполком. Фото: Александр ГЛУЗ

В квитанциях оплаты за ЖКУ в Набережных Челнах появились новые строчки. Их назначение на пресс-конференции разъяснил первый замруководителя исполкома города Илья Зуев. Как оказалось, все дело в том, что в прошлом году в силу вступило постановление правительства России. Согласно нему, изменился порядок начисления платы за коммуналку в целях содержания общедомового имущества (СОИ).

Значения из одной колонки переместились в другую, но это никак не должно повлиять на итоговую сумму платежа за ЖКУ. Если горожане увидели увеличение, то они могут запросить разъяснения у своей управляющей компании. Не ответили там - нужно за информацией обратится в управление ЖКХ исполкома Набережных Челнов, сообщил Илья Зуев.

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