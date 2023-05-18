Помимо этого, в городе будет еще четыре места для отдыха на воде Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Набережных Челнах оборудуют новый легальный пляж. Он появится около яхт-клуба «Навигатор». Сейчас там проводят работы для обеспечения безопасного купания, сообщает progorodchelny.ru.

Помимо этого, в городе будет еще четыре места для отдыха на воде. Речь идет о городском пляже около «SunDale», пляж «Су анасы» около остановки «Центральная», территория рядом с вейк-парком «Добрый ветер» и пляж у базы отдыха «Лесная сказка».

Ранее мы сообщали, что в Татарстане предприниматели могут получить до 10 миллионов рублей на обустройство пляжей.

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