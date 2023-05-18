Киоски с водой демонтируют на улицах Горсоветской, Лушникова, Рихарда Зорге Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани демонтируют 19 незаконно размещенных киосков с водой. Соответствующая информация содержится в распоряжении исполкома, опубликованном в сборнике документов города.

В целом в список на демонтаж внесено 35 самовольно установленных объектов. Помимо киосков по продаже воды, здесь также значатся 13 торговых павильонов, два автофургона и летняя веранда на улице Достоевского.

Киоски с водой демонтируют на улицах Горсоветской, Лушникова, Рихарда Зорге, Чапаева и других.

Ранее мы сообщали, что в Казани снесут еще пять аварийных многоквартирных домов.

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