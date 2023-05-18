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НовостиОбщество18 мая 2023 9:34

Власти Татарстана изымут сельхозугодья для строительства дороги Бушанча-Малое Русаково

Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр республики Алексей Песошин
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Под дорогу заберут участок площадью почти 2,4 тысячи квадратных метров.

Под дорогу заберут участок площадью почти 2,4 тысячи квадратных метров.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для строительства дороги в Кайбицком районе Татарстана - Бушанча-Малое Русаково, властям республики понадобилось изъять сельхозугодья у ООО «Август-Кайбицы». В связи с этим премьер-министр региона Алексей Песошин подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, выкупу у предприятия подлежит участок площадью почти 2,4 тысячи квадратных метров. При этом изъятию не подлежит недвижимое имущество, а именно подъезд к селу Хозесаново. Его трогать не будут.

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