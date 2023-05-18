Ученый из Казани вошел в координационный совет при президенте РФ по науке и образованию

Искандер Вахитов - глава ассоциации молодых ученых КФУ. Фото: пресс-служба КФУ

Глава ассоциации молодых ученых КФУ Искандер Вахитов вошел в состав координационного совета при президенте РФ по науке и образованию.

В Москве на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию 17 мая был утвержден новый состав. Как уточнил Вахитов, все члены совета проходили онлайн-собеседование с представителями управления по научно-образовательной политике администрации президента России.

Ученый из Казани заявил, что будет трудиться над созданием условий для реализации научного потенциала молодых ученых.

Ранее мы сообщали, что ученый из Казани удостоился премии президента России в области науки.

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