В Казани снесут еще пять аварийных многоквартирных домов

Сносу подлежат домах №54 и №56 на улице Тунакова и другие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Еще пять многоквартирных домов в Казани признали аварийными, они подлежат сносу. Руководителем исполкома Рустемом Гафаровым подписаны соответствующие постановления.
Сносу подлежат домах №54 и №56 на улице Тунакова, №3а на улице Хлебозаводской; №20 на улице Привокзальной; №7 на улице Химиков. Аварийные здания будут снесены в течение полугода.
Управлению жилищной политики исполкома Казани поручено принять меры по расселению жильцов.
Ранее мы сообщали, что в Казани снесут здание бывшего клинического противотуберкулезного диспансера.
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