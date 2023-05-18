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НовостиНедвижимость18 мая 2023 8:03

В Казани снесут еще пять аварийных многоквартирных домов

Меры будут приняты в течение полугода
Адам САГАЛ
Сносу подлежат домах №54 и №56 на улице Тунакова и другие

Сносу подлежат домах №54 и №56 на улице Тунакова и другие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще пять многоквартирных домов в Казани признали аварийными, они подлежат сносу. Руководителем исполкома Рустемом Гафаровым подписаны соответствующие постановления.

Сносу подлежат домах №54 и №56 на улице Тунакова, №3а на улице Хлебозаводской; №20 на улице Привокзальной; №7 на улице Химиков. Аварийные здания будут снесены в течение полугода.

Управлению жилищной политики исполкома Казани поручено принять меры по расселению жильцов.

Ранее мы сообщали, что в Казани снесут здание бывшего клинического противотуберкулезного диспансера.

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