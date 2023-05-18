Под Казанью на сумму почти в 14 млн рублей отремонтируют девять лагерей

На ремонт направят 13,6 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Казанью будут отремонтированы девять детских лагерей. На эти цели направят 13,6 миллиона рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.

В сопутствующей документации указано, что ремонт будет проведен в лагерях «Березка» (Зеленодольский район); «Бригантина» (Пестречинский район); «Спутник», «Заречье», ДОЦ им. Гагарина (Казань); «Нармонка», «Пионерия Татарстана», «Юнитур» (Лаишевский район); «Молодежный» (Высокогорский район).

Ранее мы сообщали, что к сентябрю 2023 года в Казани модернизируют лагерь «Молодая гвардия».

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