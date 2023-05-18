Скончался бывший проректор КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов

Михайлов был членом-корреспондентом Академии наук Республики Татарстан

Скончался бывший проректор по научной и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов. Ему было 67 лет.

Михайлов был членом-корреспондентом Академии наук Республики Татарстан, доктором технических наук, профессором.

О месте и времени прощания станет известно позже.

Ранее мы сообщали, что в Казани скончалась главный врач детской поликлиники №2 Роза Ахмадиева.

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