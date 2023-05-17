Фото: Андрей АБРАМОВ

В Набережных Челнах к началу учебного года отремонтируют уникальную школу с зимним садом, передает информационный портал «Татар-Информ». Известно, что с момента открытия за 38 лет в учебном заведении ни разу не проводились ремонтные работы.

Сегодня, 17 мая, школу №44 посетил мэр Наиль Магдеев. Он ознакомился с масштабом работ, которые предстоит выполнить к сентябрю. По словам директора Лилии Нуртдиновой, проект школы является уникальным. Там имеется зимний сад с куполом, который также требует ремонта.

Известно, что на обновление зданий выделено порядка 160 миллионов рублей. Однако Наиль Магдеев отметил, что нужно дополнительное финансирование.

«Будем думать, как отремонтировать бассейн и фасад здания», – подчеркнул мэр.

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