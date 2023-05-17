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НовостиОбщество17 мая 2023 17:23

Чувашия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере легкой промышленности

Встреча прошла сегодня, 17 мая
Марина ДОЛГОВА

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чувашия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере легкой промышленности, передает пресс-служба Минэкономразвития Чувашии.

Договоренность была достигнута сегодня, 17 мая, на встрече в центре «Мой бизнес», участие в которой приняла член Экспертного совета по развитию женского предпринимательства в Республике Узбекистан Насиба Мирадилова.

Соглашение о сотрудничество было подписано между представителями Ассоциации женщин и девушек Узбекистана и Ассоциации «Кластер текстильной и легкой промышленности Чувашской Республики», а также региональным отделением организации «Женщины Бизнеса».

Согласно нему, Чувашия и Узбекистан будут взаимодействовать и оказывать помощь в поиске партнёров по поставкам сырья и по пошиву изделий.

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