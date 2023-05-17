ФОТО: Администрация города Новочебоксарск

В Новочебоксарске ко Дню Республики на месте мини-рынка появятся новые фермерские ряды, рассказали в пресс-службе администрации города. К их обустройству приступят в ближайшие дни.

Фермерские ряды будут расположены в районе остановки «Магазин «Каблучок» на улице Винокурова. На месте мини-рынка в скором времени установят 20 торговых ларьков, 7 урн, 3 лавочки, а также две входные арки и арт-объект. Отмечается, что демонтаж старых ларьков уже начат.

Фермерский ряд будет соответствовать всем необходимым требованиям. Он должен быть установлен ко Дню Республики, в котором Новочебоксарск станет одной из центральных площадок праздника.

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