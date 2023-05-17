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НовостиОбщество17 мая 2023 16:02

В Республике Татарстан утвердили план адаптации к изменениям климата

Соответствующий документ опубликован вчера, 16 мая
Марина ДОЛГОВА

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане утвердили план адаптации к изменениям климата. Соответствующее распоряжение было опубликовано вчера, 16 мая, на официальном портале правовой информации Республики.

Постановление включает в себя такие сферы, как промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и другие. Целью плана адаптации является благоприятная экологическая ситуация на территории Татарстана, а также снижение потерь из-за изменений климата.

Документ содержит также информацию о климатических рисках и мероприятиях по адаптации к изменению климата. Координировать план будет Министерство экономики Татарстана.

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