В Республике Татарстан утвердили план адаптации к изменениям климата

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане утвердили план адаптации к изменениям климата. Соответствующее распоряжение было опубликовано вчера, 16 мая, на официальном портале правовой информации Республики.

Постановление включает в себя такие сферы, как промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и другие. Целью плана адаптации является благоприятная экологическая ситуация на территории Татарстана, а также снижение потерь из-за изменений климата.

Документ содержит также информацию о климатических рисках и мероприятиях по адаптации к изменению климата. Координировать план будет Министерство экономики Татарстана.

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