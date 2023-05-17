В Татарстане 156 водителей лишили прав из-за психических заболеваний по требованию прокуратуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане 156 водителей лишили прав из-за психических заболеваний, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. Все они имеют предписания о недопущении к управлению транспортными средствами.

Так, во время проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения сотрудники прокуратуры установили, что в Татарстане проживает порядка 13 тысяч человек, состоящих на учете с психическими диагнозами. При этом 156 из них имеют водительские права.

В этой связи прокуроры обратились в суд с заявлением о лишении прав тех, кто состоит на учете у психиатра.

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