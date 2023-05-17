В Набережных Челнах на стройплощадке около 20-этажного дома вспыхнул пожар

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах сегодня, 17 мая, около 16:00 на стройплощадке около 20-этажного дома в 65-м комплексе вспыхнул пожар, передает информационный портал Chelny-biz.ru. Выяснилось, что загорелся строительный мусор, дым от которого охватил здание.

Известно, что площадь пожара на настоящий момент составляет 15 квадратных метров. Пострадавших и угрозы жизни людей нет.

На месте происшествия работают пожарные подразделения, причина возгорания выясняется.

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