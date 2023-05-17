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НовостиОбщество17 мая 2023 14:53

Как увеличить прибыль без капиталовложений и расширения штата?

Расскажем бесплатно 31 мая
Источник:kp.ru

Приходите на День автоматизации, который Лаборатория цифрового маркетинга проводит совместно с Битрикс24 31 мая с 9:30 до 14:05 в IT-парке им. Б. Рамеева (Казань, Спартаковская, 2, 3 Этаж, Аудитория "Спартак"). Участие - бесплатно.

Расскажем:

- как увеличить количество обработанных заявок без потери качества и роста затрат;

- как сделать случайного клиента постоянным;

- как экономить до 30% рабочего времени сотрудников;

- как ускорить подписание договоров, счетов, закрывающих документов;

- об основных ошибках при автоматизации, и как их избежать.

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