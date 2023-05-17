Возобновляются прямые рейсы из Казани в Тегеран

ФОТО: kzn.ru

Авиакомпания «Nordwind» возобновляет прямые рейсы из Казани в Тегеран, передает пресс-служба мэрии столицы Татарстана. Это первая российская компания, которая связывает прямым авиасообщением Республику с Ираном.

Ближайший рейс из Татарстана в Тегеран, столицу Ирана, запланирован на 19 мая. Чтобы отправиться в путешествие, россиянам необходима виза. Жители Казани могут оформить документ в Генконсульстве ИРИ по адресу: улица Спартаковская, 6.

В мэрии напоминают, что важно учесть требования о вакцинации, ПЦР-тестах и наличии медстраховки для иностранцев, прибывающих в Иран.

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