Мобильный интернет ускорили в новых микрорайонах Набережных Челнов

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Более двух тысяч жителей 63-го и 69-го комплексов автограда обеспечили мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. МегаФон запустил базовую станцию LTE на проспекте Абдурахмана Абсалямова, вблизи активно застраивающихся микрорайонов.

Для равномерного покрытия зданий оператор спланировал направление сигнала таким образом, чтобы он проникал на нижние и верхние этажи высоток. В результате качество телеком услуг стало лучше в нескольких десятках многоквартирных домов, в том числе еще не введённых в эксплуатацию, торговых предприятиях, детских и образовательных учреждениях, например, в новой большой школе города.

По результатам замеров, сделанных инженерами компании, средняя скорость передачи данных в комплексах составляет 25 Мбит/с, а максимальная — достигает 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы без задержек общаться с близкими по видеосвязи, использовать интернет для работы или учебы, смотреть фильмы на видеоплатформах и скачать приложение размером 125 Гбайт за 10 секунд.

- Набережные Челны — молодой быстрорастущий город, здесь расходуют 15% от всего мобильного трафика в регионе. Для его прогрессивных жителей важно наличие быстрого интернета и эта потребность растет. Если в 2022 году владельцу смартфона в автограде в среднем было необходимо 20 Гбайт в месяц, то сейчас — уже 23 Гбайт. Такого объема информации хватит, чтобы выложить 4 тысячи фотографий в соцсети, — комментирует директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Чтобы стабильный сигнал был на улице и в зданиях, оператор использовал на новом оборудовании сразу три технологии: LTE-900 МГц — для максимальной «дальнобойности», LTE-1800 МГц — для лучшего проникновения в закрытые помещения, LTE-2600 МГц — для обеспечения высоких скоростей.

Во внимание связистов попали не только городские новостройки. Ранее техническая служба МегаФона модернизировала около 130 объектов связи в Набережных Челнах и ближайшем пригороде. Использование дополнительного частотного ресурса помогло увеличить ёмкость сети на 50% в диапазоне 1800 МГц и ускорить передачу данных в устройствах жителей города на 25%.