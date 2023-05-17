Алмаз Тугушев назначен замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана

Алмаз Тугушев будет контролировать вопросы недропользования. Фото: apastovo.tatarstan.ru

С 18 мая новым замглавы Минэкологии Татарстана станет Алмаз Тугушев. Ранее он занимал должность руководителя Исполкома Апастовского района.

Отметим, что Алмаз Тугушев до этого уже работал в министерстве экологии и природных ресурсов республики. С 2018 по 2020 год он управлял отделом Госзаказа и конкурсных торгов. На новой же должности он будет контролировать вопросы недропользования, сообщает «Бизнес Online».

Напомним, ранее в Набережных Челнах назначили нового начальника управления городского хозяйства.

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