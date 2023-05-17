Напал с ножом в храме: жителя Чебоксар приговорили к 16 годам колонии за убийство женщины

Злоумышленник нанес женщине не менее 14 ударов ножом. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Чебоксарах вынесли приговор 33-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве, совершенном из хулиганских побуждения в историческом центре города, сообщает прокуратура Чувашии.

- Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, - отметили в надзорном ведомстве.

Преступление произошло 5 мая. Около 5.30 злоумышленник, будучи пьяным, зашел на кухню хозяйственного помещения храма. Там он увидел ранее незнакомую женщину. Без каких-либо причин он нанес ей один удар ножом по рукам.

Спасаясь, пострадавшая выбежала из храма прямо на проезжую часть на улице Сеспеля, но мужчина догнал ее, повалил на землю и нанес не менее 22 ударов руками и ногами по голове и телу, а затем ножом - не менее 14 ударов. От полученных травм 39-летняя женщина скончалась на месте происшествия

Напомним, ранее мы сообщали, что в Татарстане трое злоумышленников топили в ванной и избивали женщину, а затем скинули ее в реку.

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