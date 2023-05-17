На музыкальный фестиваль в Елабугу приедут Эмир Кустурица, Евгений Князев и Влад Маленко

Праздник музыки пройдет на Шишкинских прудах. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С 29 июня по 2 июля пройдет V Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Главными гостями мероприятия станут сербский режиссер Эмир Кустурица, актер театра и кино Евгений Князев и режиссер Влад Маленко.

Праздник музыки пройдет на Шишкинских прудах. При этом вход на него будет свободным, сообщает пресс-служба Елабужского музея-заповедника. В программе ожидается выступление Государственного симфонического оркестра Татарстана, No Smoking Orchestra из Сербии, камерного оркестра «Гнесинские виртуозы», Государственного камерного хора Татарстана, камерного оркестра Игоря Лермана, «Терем-квартета», трио Elegato и Айдара Салахова, татарской этно-фолк группы «Алпар, ансамбля «Фыняф» и квинтета Horizons.

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